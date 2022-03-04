KBÜ Kariyer Günlerinde ”RESTDER”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksek Okulu (EMYO) Kariyer Günleri kapsamında ”Raylı Sistemler Teknolojisi Mezunları Derneği (RESTDER)” iş birliğiyle iki gün süren sertifikalı “Raylı Sistemler Eğitimi” düzenlendi.

KBÜ Eskipazar MYO Raylı Sitemler Elektrik Elektronik Programı akademisyenleri Öğr. Gör. Rukiye Tekin ve Öğr. Gör. Mehmet Taşlıyol ve TCDD EYS kontrolörü eski makinist Necati Meydan’ın koordinasyonunda düzenlenen Raylı Sistemler Eğitim Programı kapsamında sektörün önde gelen isimleri tarafından; Kent İçi Hafif Raylı Sistemler, Lojistik Operasyon Uzmanlığı, Emniyet Yönetim Sistemi ve AR-GE olmak üzere 4 farklı alanda eğitim verildi.

Programın açılışında konuşan Eskipazar MYO Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, “Bu etkinlik ile üniversite sanayi ve STK işbirliğinin güzel bir örneğine şahitlik ettik. Son yıllarda TCDD kadrolarının yüzde 50 den fazlasını Eskipazar MYO mezunu öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu, okul yönetimi ve akademisyenlerimiz için gurur kaynağı” dedi.

Prof. Ekemen Keskin ayrıca bu başarıların devamı için sektör ile kurulan dirsek temasının ve RESTDER’ in önemini vurguladı.

Programda Eskipazar MYO Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik ile Raylı Sistemler Makinistliği programından mezun olup sektörde işe başlayan öğrencilerle söyleşiler yapıldı.

Konuşmalar ve söyleşiler sonucunda TCDD Taşımacılık A.Ş’ne son yıllarda Raylı Sistem ile ilgili işe alımlardan yüzde 50’den fazlasının Eskipazar MYO mezunu öğrencilerden oluştuğu ve bunun EMYO eğitim kalitesinin çok açık bir göstergesi olduğu, bu sektörde kadın çalışan işe alım sayılarının çok ciddi bir şekilde arttığı, engelli kadrolarında artış olduğu bilgileri verildi.