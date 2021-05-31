KBÜ ile Somali Hormuud Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı

Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesini ziyaret ederek iş birliği protokolü imzaladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled, Rektör Yardımcısı Abdimahad Abshir Arale ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled, “Somali’nin başkenti Mogadişu’a bulunan üniversitemizde bilgisayar, inşaat, elektrik elektronik, jeoloji mühendislikleri, edebiyat, iktisat, iletişim ve ilahiyat gibi sosyal alanlarda eğitim vermekteyiz. Somali’de uzun zamandır iç savaş var. Türkiye’de okuyan bu öğrenciler ülkemize dönüp ülkemizi ayağa kaldıracaktır. Kardeşliğimiz sonsuz. Bizi ağırlamanızdan dolayı çok mutlu olduk. Bu desteğiniz unutulmaz. İki ülke arasında Osmanlı Döneminden başlayan geçmişimiz, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi ziyaretiyle bu bağlantı eğitim, ticari vb. alanlarda yeniden güçlendi” dedi.

Rektör Polat ise, en çok uluslararası öğrencisi olan ve dünya sıralamalarında ilk 1000’de yer alan bir Karabük Üniversitesi’nin bulunduğunu ifade ederek, “Doğru bir yerde olduğunuzu düşünüyorum. Üniversitemiz genç bir üniversite olmasına karşın köklü üniversiteler kadar güçlü. Mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında eğitim veriyoruz. Lisans ve lisansüstü eğitim konularında her türlü desteği sağlamaya hazırız. Türkiye’de en fazla Somalili öğrenci Karabük Üniversitesi’nde bulunuyor. Bin civarında Somalili öğrencimiz var. Somali bizim için çok değerli bir ülke” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyarette akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak öğretim, çalıştaylara veya konferanslara ortak katılım, öğrenci hareketliliği ve olası öğrenci değişimi, yurtdışında eğitim programlarına öğrenci katılımı konularında iş birliği protokolü imzalandı. Görüşmelerin ardından heyet Karabük Üniversitesi yerleşkesini de gezerek, bazı birimler hakkında bilgiler aldı.