KBÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "GeoGebra ile Çiziyorum Matematiği Öğreniyorum" projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş arasında imzalanan protokol, geometri, cebir ve analizi birleştiren dinamik bir matematik yazılımı olan GeoGebra programına dair iş birliğini içeriyor.

Protokol ile Milli Eğitim Bakanlığının "Eğlen, Keşfet, Öğren" sloganıyla oluşturduğu "matematik seferberliği" çalışmaları çerçevesinde Karabük’teki öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunarak matematiği daha eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin bu derse karşı olumlu güdülenmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde Karabük Üniversitesi akademisyenleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlere GeoGebra programı eğitimi verilecek.