KBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinden Rölyef Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri yemekhane duvarını tasarımlarıyla taçlandırdılar.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü birinci sınıf öğrencileri temel tasarım dersleri kapsamında Demir Çelik Kampüsünde bulunan merkez yemekhanede rölyef çalışmalarını sergilediler.

Öğrencilerin rölyef sanatlarını sergilediği projenin kurdelesini kesen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ”Yetenekli öğrencilerimizin ellerine sağlık. Emeği geçen tüm akademisyenlerimizi de kutlarım.” dedi.

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca ise, “Aylar süren çalışma sonunda ortaya çıkan bu esere emek veren öğrencilerimizi kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Gözde Zengin, Öğr. Gör. Danız Sheıbanıaghdam ve Arş. Gör. Yusuf Efe’ye teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Etkinliğin sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar’ın katılımıyla öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.