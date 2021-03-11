KBÜ gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite sıralamasında ilk sıralarda

Times Higher Education (THE) 2021 yılı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’de yer alan Karabük Üniversitesi (KBÜ), gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasında da 301-350 bandında yer aldı.

Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralamasında; üniversiteler, global/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, bilgi transferi, kitap, yayınlara yapılan atıflar, patent, eğitim ortamı, sanayi destekli proje geliri gibi 13 kritere göre değerlendiriliyor. 48 ülkenin dahil olduğu sıralamada Çin üniversiteleri ilk 5 sırada yer alırken, Türkiye’den 43 üniversite listeye girme başarısı gösterdi.

“Yükselen gelişmiş”, “ikincil gelişen” veya “sınır” olmak üzere üç sınıflandırma sisteminin uygulandığı sıralamada, Karabük Üniversitesi 2020 yılında da 301-350’lik sıralamasıyla önemli bir başarıyı ortaya koymuştu.

KBÜ geçtiğimiz ay yayımlanan dünyanın en iyi üniversiteleri 2021 sıralamasında da dünyada ilk 1000 üniversite arasına girmiş ve Türkiye’de ise devlet üniversiteleri arasında ilk 5’te yer almıştı.