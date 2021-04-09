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Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Vali Gürel ile görüştü

Bir dizi ziyaretler ve etkinlikler için Karabük’e gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.

KARABÜK 09.04.2021, 15:16
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Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Vali Gürel ile görüştü

Bir dizi ziyaretler ve etkinlikler için Karabük’e gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’u makamında kabul etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Saparbekuly ile bir süre görüşen Vali Gürel, Kazakistanlı vatandaşları cumhuriyet kenti Karabük’te misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı Vali Gürel’e teşekkür eden Büyükelçi Saparbekuly, Karabük’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.
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