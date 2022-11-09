Kaymakam Yandımata’nın 10 Kasım mesajı

Yenice İlçe Kaymakamı Gizem Yandımata, 10 Kasım Atatürk’ün ölümünün 84.yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Yandımata yayınladığı mesajında, “Kurtuluş Savaşı’mızın lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84. yılında, milletçe sonsuz saygı, şükran, özlem ve rahmetle anıyoruz.Hayatını ülkesine ve milletine adayan, en zor şartlarda büyük başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin yolunu açmıştır. Geçmişte istiklal ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de aynı ruhla ve heyecanla her zorluğa karşı ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Atatürk’ün bizlere göstermiş olduğu yol doğrultusunda, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam etmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde, Cumhuriyet’imizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.Ruhları şad olsun.”