Kaymakam Türköz’e ziyaret

Merkez Valisi Hasan İpek ve İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’ü ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatları arasındaki bağları güçlendirmek, koordinasyonu artırmak, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla uygulanan İZDES Projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere ziyarete gelen Vali İpek, Kaymakam Türköz’ü de ziyaret ederek yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Ziyarete Vali Hasan İpek’in beraberinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Jandarma Albay Nuh Göktaş katıldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından İZDES heyeti Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı amirlikleri ziyaret ederek hizmet kalitesi ve kapasitesi hakkında bilgi aldı.