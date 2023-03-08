Kaymakam Güneş’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Kaymakam Güneş mesajında, “Hayatın her alanında önemli görevler üstlenen kadınlar, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplum oluşmasında en önemli yapı taşıdır. Her alanda yaptıkları katkılar ve başarılı çalışmaların yanında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, nesillerimizi sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirerek, geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir sorumluluğu üstlenmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Şehit ve Gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” dedi.