Kaymakam Erdem’den hane ziyaretleri

Yenice İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, ilçede hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Erdem, Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zübeyde Yıldız ile birlikle hane ziyaretlerinde, aile bireyleri ile tek tek sohbet ederek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Aileler Kaymakam Erdem’in ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.