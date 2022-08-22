Kaymakam Erdem Yenice’ye veda etti

Kaymakamlar Kararnamesi ile Erzurum’un Köprüköy ilçesine görevlendirilen Yenice Kaymakamı Yasin Erdem veda mesajı yayımladı.

İki yıla yakın Karabük’ün Yenice ilçesinde kaymakamlık yapan Yasin Erdem mesajında, “Göreve geldiğim ilk günden bu tarafa Yenicemizin sıcakkanlı insanları ile tanışmak, misafirperver ruhları ile karşılanmak beni fazlasıyla memnun etti. Yöresel lezzetleri, doğası ile öne çıkan Yenicemizde, bizlerde ilk günden bu yana Yeniceli hemşerilerimizin istek ve taleplerine elimizden gelenin en iyisi olacak şekilde koşmaya ve koşturmaya çalıştık. Sevinciyle sevindik, derdi ile dertlendik, üzüntüsü ile üzüldük, mutluluğu ile hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olduk. Vatandaşlarımızın her anına ortak olmaya çalıştığımız gibi, Yenicemize güzel ve yararlı işleri; vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve taleplerinin karşılanması için mesai mefhumu gözetmeksizin koşturarak başarmaya çalıştık” dedi.

Görevde bulunduğu zaman içerisinde ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ düsturuyla her işi gereğince yerine getirmeye gayret gösterdiğini aktaran Erdem, “Devletimizin gölgesinin, vatandaşlarımızın üzerinden hiçbir şekilde eksik etmemek adına elimizden gelen gayretin fazlasını göstermeye hep çalıştık. Bugün Yenicemizde olduğu gibi yarın da Köprüköy ilçemizde de aynı gayretin, aynı özverinin, aynı azmin peşinden koşmaya Allah’ın izniyle devam edeceğim.

Yeniceli hemşerilerim bilmeliler ki, Köprüköy ilçesinde bir kardeşiniz, bir evladınınız bulunmaktadır. Görev yaptığım ve yapacağım yerlerde kapım Yeniceli hemşerilerime daima açık olacaktır. Yeniceden çok güzel ve özel hatıralarla ayrılıyorum. Ancak bu ayrılık görev icabı olacak, ruhen ve kalben birlikteliğimiz, kadim dostluğumuz ilelebet devam edecektir. Çalışmalarımızda bize destek veren valimize, belediye başkanımıza, ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının yöneticilerine, muhtarlarımıza, meslek ve STK temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.