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Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Şirinköy Köyü’nü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

KARABÜK 24.08.2021, 11:49
Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Şirinköy Köyü’nü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Şirinköy, Cihanbey ve Değirmenyanı Köyü muhtarları ve köylülerle bir araya gelen Erdem, köylülerin sorunlarını dinledi.

Köy konağında gerçekleşen görüşmede konuşan Kaymakam Erdem, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Köylüler ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Erdem ve beraberindeki ekibe teşekkür ettiler.

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