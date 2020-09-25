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Kaymakam Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNE ATANAN KAYMAKAM YASİN ERDEM, İLK OLARAK ZİYARETİNİ ŞEHİT AİLELERİNE YAPTI.

KARABÜK 25.09.2020, 10:21
Kaymakam Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı

Karabük’ün Yenice ilçesine atanan Kaymakam Yasin Erdem, ilk olarak ziyaretini şehit ailelerine yaptı.

Son yapılan kararname ile Yenice İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine başlayan Kaymakam Yasin Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaparak, Şehit Er Barış Ören, Şehit Er Şenol Büber ve Şehit Er Mehmet Çakır’ın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Erdem, şehit ailelerine her daim yanında olduklarını belirterek, taleplerini dinledi.

Kaymakam Erdem’e şehit aileleri ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kenan Yücel, Emniyet Amiri Komiser Fatih Ceriyan ve kurum müdürleri eşlik etti.

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