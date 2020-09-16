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Kastamonu Valisi Çakır, Vali Gürel ile görüştü

KASTAMONU VALİSİ AVNİ ÇAKIR KENDİSİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİREN VALİ FUAT GÜREL’E İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU.

KARABÜK 16.09.2020, 15:03
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Kastamonu Valisi Çakır, Vali Gürel ile görüştü

Kastamonu Valisi Avni Çakır kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Vali Fuat Gürel’e iade-i ziyarette bulundu.

Karabük Valiliği önünde Vali Gürel tarafından karşılanan ve Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Çakır, Valilik Makamında Vali Gürel ile bir süre görüştü. Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, Çakır’a teşekkür etti.

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