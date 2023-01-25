KASİAD yönetimi Sözen ile görüştü

Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin İpek, Genel Sekreter Aydın Güngör, Başkan Yardımcıları Durmuş Eren, Güngör Bozkurt, Mehmet Doğan, Durmuş Yalçın, Ovaçalış Kooparatifi Başkanı Sadık Yalçın ve Rafet Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile görüştü.

Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren İpek, "Derneğimiz 34 kurucular kurulu üyesi ile İstanbul merkezli kurulmuş olup, gayemiz Karabük’e gönül vermiş tüm iş insanlarının aynı şemsiye altında toplamaktır. Tekirdağ, Bursa, Ankara ve Antalya illerimizde de yapılanmalarımız hazır durumda. En kısa zamanda buralarda da faaliyete geçeceğiz. 12 Şubat 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz derneğimizin tanıtım ve lansman programında sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

KASİAD yönetimine teşekkür eden Başkan Sözen, "Karabük dışında yaşayan iş insanlarının bir araya getirilerek, ilimizin tanıtımı ve ilimiz için ne yapabiliriz anlayışıyla faaliyet gösteren Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ne çalışmalarında başarılar diliyor, tanıtım ve lansman programınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

KASİAD Başkanı İpek, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’e dernek tanıtım ve lansman programı davetiyesini takdim etti.