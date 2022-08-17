KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi (KARORSAN) Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik ile OSB Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

OSB Müdürü Alper Tolga Saka, Karabük OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi. Gündem maddelerinden olan alt yapı ve elektrik projelerindeki çalışmaların ve diğer konuların görüşüldüğü OSB Yönetim Kurulu Toplantısı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.