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KARORSAN toplantısı yapıldı

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KARORSAN) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

KARABÜK 18.09.2020, 12:31
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KARORSAN toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan KARORSAN Test Eğitim Merkezi ve bölge müdürlüğü hizmet binasında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Toplantı öncesinde Test Eğitim Merkezi ve yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, Test Eğitim Merkezi ve yeni hizmet binasının Karabük’e ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara hayırlı olması temennisinde bulunarak, merkezin yapımında maddi kaynak sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na da (BAKKA) teşekkür etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.

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