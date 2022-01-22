KARDOFF ekipleri yoğun kar yağışı öncesi teyakkuzda

Karabük’te beklenen yoğun kar yağışı öncesi KARDOFF ekipleri de yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda.

Batı Karadeniz’de beklenen yoğun kar yağışına karşı yollarda oluşabilecek sıkıntı ve olumsuzluklara karşı AFAD ve Karayolları bölge müdürlüğü tarafından koordinasyonun sağlanması adına Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) görevlendirildi. Dernek Başkanı Ahmet Demir’in himayelerinde bölge yollarından yaşanabilecek olumsuzluklara 4x4 arazi araçları ile ulaşılması adına Karabük başta olmak üzere Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinin koordinasyonunu sağlayacak.

Daha önce sel ve orman yangınlarının yanı sıra kış aylarında yollarda mahsur kalan vatandaşlara yönelik yaptıkları çalışmalarla bilinen KARDOFF üyeleri, Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yollarda yaşanacak bir sıkıntıya karşı 4x4 arazi araçları ile hazır bekliyor.