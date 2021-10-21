KARDERFED İstanbul’da ‘Karabük Tanıtım Günleri’ düzenleyecek

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay, ziyaret ettiği Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Karabük Tanıtım Günleri’ne davet etti.

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay, 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek olan "Karabük Tanıtım Günleri" programı kapsamında Karabük’te ziyaretler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret eden Akay, kentin kültürünü, yöresel lezzetlerini ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan ‘Karabük Tanıtım Günleri’ne davet etti.

Tanıtım günleri için bütün işlemlerin tamamlandığını belirten Akay, " Valimizin önderliğinde, Karabük Belediyesinin desteğiyle Karabükümüzü Yenikapı’da kültürü, sanatı, sporu gastronomisi ve turizmi ile tanıtmak istiyoruz." dedi.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Platformu öncülüğünde de 28-31 Ekim tarihlerinde tanıtım günlerinin düzenleneceğini aktaran Akay, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da hemşerilerin kucaklaşarak kutlayacağı ’TSTK Tanıtım Günleri’ne tüm bölgelerden yoğun bir katılım isteği bulunuyor. Katılımcılar her il, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, folklorik ve gastronomik özelliklerini de sergileme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi alanda yerini alırken, etkinlik boyunca konserler, güncel konularla ilgili Yuvarlak Masa toplantıları, sergiler, söyleşiler, imza günleri de İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Akay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri daha sonra Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi de ziyaret ederek tanıtım günlerine davet etti.

Akay’a ziyaretlerde Genel Başkan Yardımcıları Necmi Kandemir, Yunus Tunay, Hilmi Kökçü ve Mevlüt Bodurlar eşlik etti.