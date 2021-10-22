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KARDERFED Başkanı Akay’dan Vali Gürel’e ziyaret

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.

KARABÜK 22.10.2021, 14:02
KARDERFED Başkanı Akay’dan Vali Gürel’e ziyaret

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Akay, ziyarette, 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da "Karabük Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleyeceklerini söyleyerek, hazırlıklar konusunda Gürel’e bilgiler aktardı

Etkinlikte Karabük’ü en iyi şekilde tanıtacaklarını kaydeden Akay, "

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Platformu öncülüğünde de 28-31 Ekim tarihlerinde tanıtım günleri düzenleneceğiz. Buradaki etkinlikte Karabük’ümüzü de geniş bir stant ayırarak tanıtacağız. Bunun ardından asıl bizim için önemli olan 25-28 Kasım tarihinde Yenikapı’da Karabük’ü tüm yönleri ile tanıtma fırsatı bulacağız. Yenikapı çok geniş bir alan. Dört günlük sürede 1 milyonun üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Sizlerin önderliğinde Karabük’ü en iyi şekilde tanıtma arzusundayız” dedi.

Vali Gürel de etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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