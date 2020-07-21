KARDEMİR’e "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş (KARDEMİR) "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve gerek ekonomik gerekse sosyal hayatı derinden etkileyen korona virüs salgınına karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Yeni normalleşme sürecinde de eski tedbirlerden taviz vermeden çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Pandemi başlangıcından itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kuruluşların ve yerel yönetimlerimizin uyarılarını ve kurallarını ciddiye aldık. Şirket içi çalışmalarımızın yanı sıra kentimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile işbirliklerimizi sürdürdük. Sadece KARDEMİR çalışanlarını değil Karabük halkının da sağlığını gözeterek kararlar aldık. 83 yıllık köklü geçmişimizin verdiği sorumluluk ile nisan ayının ortalarında ’Covid-19 Mücadele Rehberimizi’ yayınlamıştık. Şirketimizde uygulanmakta olan kuralları birçok şirket ile paylaşmış ve üretimin her alanında örnek alınarak uygulanmasını tavsiye etmiştik" denildi.

"Önce insan sağlığı" felsefesiyle taviz vermeden üretimin sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu felsefemiz sonucunda da Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmekte olan ’TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.

TSE yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde ve fabrika sahasındaki gezilerde, şirketimizin üretim faaliyetlerinin salgın sürecine uygun olduğuna karar verildi ve 14.07.2020 tarihinde de belge ile tescillendi. Öncelikle korona virüs salgınına karşı aldığımız tedbirlerin tescillenmesinde emeği olan ve kuralları uygulayan tüm birimlerimizi ve çalışanlarımızı tebrik eder, layık gören Türk Standardları Enstitüsü’ne teşekkür ederiz. Şirketimizin bu tescil ile birlikte sektöre ve diğer kuruluşlara örnek olmasını temenni ederiz."