KARDEMİR’den patilere uzanan yardım

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanları için mama yardımında bulundu.

Artan çelik üretim kapasitesinin yanında sosyal sorumluluk projelerini sürdüren KARDEMİR, sayısız sokak hayvanına ev sahipliği yapan Karabük Hayvan Severler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu, kedi ve köpeklerin mama ihtiyaçları için mama temininde bulundu.

Özellikle doğa şartlarında barınamayan ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanların yer aldığı dernek yerleşkesine tüm Karabüklüleri de yardıma davet eden KARDEMİR, “Geçmişten bugüne gelenekler şeklinde süre gelen dernek ve vakıflarımıza sahip çıkmak geleceğe yapılan en büyük yatırımdır düşüncesi ile hareket ederek, insana ve doğaya değen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle kentimiz Karabük’te birçok sosyal yardım ve yatırım alanında kamu kurumları ile çeşitli iş birliklerini sürdüren şirketimiz insana, canlılara ve doğaya değen sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

KARDEMİR tarafından temin edilen kedi ve köpek mamaları fabrika çalışanları tarafından , dernek başkanı Serpil Gülen’e teslim edildi.