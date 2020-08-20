KARDEMİR’den KBÜ’ye ziyaret
KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş (KARDEMİR) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN NECDET UTKANLAR, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. REFİK POLAT'I ZİYARET ETTİ.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine atanan Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.
Ağırlıklı olarak demir ve çelik üretiminde üniversite-sanayi iş birliğinin ele alındığı görüşmede, Prof. Dr. Refik Polat üniversite-sanayi işbirliğinin daha etkin ve daha kalıcı hale gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ve istekli olduklarını dile getirdi.
Genel Müdür Utkanlar ise 40 yılı aşkın çelik üretim tecrübesinde akademi ve sektörün bir arada olmasını her zaman savunduğunu aktardı.
Rektörlük makamında gerçekleşen plaket takdiminin ardından, Prof. Dr. Mustafa Yaşar eşliğinde Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsüne geçildi. Akademik personel ile birlikte enstitü olanaklarını ve kabiliyetlerini yerinde inceleyen Utkanlar, çelik üretimi ve kalite konusundaki deneyimlerini ve sorularını ilgili kişilere aktardı.
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