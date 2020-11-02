Son Dakika
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. (KARDEMİR) GENEL KURULU'NUN İLK OTURUMUNDA YÖNETİM ADAYLARI BELİRLENDİ.
KARABÜK 02.11.2020, 13:11
3
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Kurulu’nun ilk oturumunda yönetim adayları belirlendi.
KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayan ve sabah oturumunda yönetim adaylarının belirlendiği oylamada, A grubundan Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, B grubundan; Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, D grubundan; Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit için hissedarlar oy kullandı.
Genel Kurul öğleden sonra yapılacak oturum ile tamamlanacak.
17°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P