KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Kurulu’nun ilk oturumunda yönetim adayları belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayan ve sabah oturumunda yönetim adaylarının belirlendiği oylamada, A grubundan Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, B grubundan; Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, D grubundan; Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit için hissedarlar oy kullandı.

Genel Kurul öğleden sonra yapılacak oturum ile tamamlanacak.