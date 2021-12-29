KARDEMİR çalışanlarına promosyon müjdesi

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, KARDEMİR, KARDÖKMAK ve KARÇEL AŞ. çalışanlarına 4 bin TL banka promosyonu verileceğini duyurdu.

Başkan Yılmaz, bir süredir bankalarla yapılan görüşmeler sonucu Kardemir işçisine ve beyaz yakalı çalışanlara 2 yıllığına, 4 bin TL maaş promosyon parası verileceğini ve bu paraların Kardemir çalışanlarının maaş hesaplarına 10 Ocak 2022 tarihinde yatırılacağını bildirdi.

Kardemir yönetiminin Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi’nin gözetimi ve bilgisi dahilinde bir süredir bankalar ile yaptıkları görüşmelerin sona erdiğini belirten Yılmaz, “Tüm çalışanların maaş aldıkları bankalardan 10 Ocak 2022 tarihinde hesaplarına tek seferde 4 bin TL promosyon parası yatacak. Fabrika emekçilerine promosyonun parasının kazandırılmasından dolayı, başta KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Bayraktar olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine, Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar’a, genel müdür yardımcılarına ve şanlı çelik işçisi adına teşekkür ederiz” dedi.