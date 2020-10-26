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KARDEMİR 29 Ekim’i işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün konseri kutlayacak

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR) A.Ş MÜZİK KULÜBÜ, CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 97. YILINI İŞÇİLERDEN OLUŞTURDUĞU MÜZİK KULÜBÜNÜN VERECEĞİ KONSERLE KUTLAYACAK.

KARABÜK 26.10.2020, 12:55
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KARDEMİR 29 Ekim’i işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün konseri kutlayacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş Müzik Kulübü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılını işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün vereceği konserle kutlayacak.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarından oluşan KARDEMİR Müzik Kulübü 27 Ekim saat 18.15’te konser vereceği belirtilerek, “ Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konser, şirketimizin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı konseri, teknolojik imkanlar çerçevesinde dinleyicilerle buluşacak” denildi.

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