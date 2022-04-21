KARÇEV Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Karabük Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) Nisan ayı meclis toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Karabük Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, belediye encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

Birlik Encümen üyeliklerine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter’in seçildiği toplantıda Plan Bütçe Komisyonuna Yakup Narter, Kemal Akgül ve Mehmet Çetin seçildi.

Seçimlerin ardından birliğin 2021 yılını kapsayan bir yıllık faaliyet raporu görüşülürken yapılan oylama ile rapor yeterli görülerek kabul edildi. 2021 yılı Birlik Kesin Hesabının görüşülerek yapılan oylama ile kabul edildiği toplantıda ayrıca birliğe üye il ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi çöp toplama araçlarına araç takip sistemi takılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı Katı Atık Bertaraf Tesisine gelen katı atığın planlanandan az olmasının nedenlerinin değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.