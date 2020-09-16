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KARÇEV encümen toplantısı yapıldı
KARABÜK İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ (KARÇEV) ENCÜMEN TOPLANTISI, VALİ FUAT GÜREL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
KARABÜK 16.09.2020, 15:29
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Karabük ili Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) encümen toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen KARÇEV encümen toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Belediye Encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.
Encümen toplantısı, Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
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