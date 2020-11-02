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Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

KARANTİNA SÜRESİNİN BİTMESİNE SAATLER KALA BELEDİYEYE SU FATURASINI ÖDEMEYE GELEN BİR KİŞİ, POLİS OTOSU İLE KARANTİNA YURDUNA SEVK EDİLDİ.

KARABÜK 02.11.2020, 13:35
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Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.

Karabük’te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.’nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

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