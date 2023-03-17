Karagül MHP’ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

Karabük İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül, MHP Karabük Milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

İl Başkanlığında başvuru dosyasını İl Başkanı Adem Kar’a teslim eden Karagül, konuşmasında ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Karagül, yaraların devletin öncülüğünde kısa sürede milletin birliktelik içerisinde kısa sürede sarılacağını belirtti.

Kendilerinin siyasi parti temsilcileri olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Karagül, "Bizler, bir siyasi partinin dışında kutlu emanetin temsilcileriyiz. Bizler sadece siyaset yapmıyoruz, bizler siyaset yaparken devletin derdiyle dertlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya çalışan ha vatanı uğruna ekmek yemiş ha vatanı uğruna kurşun yemiş vatan evlatları olarak siyaset yapıyoruz. Derdimiz milletimiz, derdimiz devletimiz, derdimiz vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Bu sebeple önümüzdeki 100 yılı etkileyecek büyük bir seçimin önündeyiz. 14 Mayıs 2023 tarihinde bu kutlu emanetimizi yüce Meclis’imize taşıyacak, Karabük’ün, sizlerin bir evladı olarak milletvekilliği adaylığına sizlerin huzurunda başvuruyorum" dedi.