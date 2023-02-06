Karabük’ün nüfusu arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’ün nüfusu 2 bin 771 kişi arttı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin nüfusunun 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. TÜİK’ten yapılan açıklamada, Karabük nüfusunun bir önceki yıla göre 2 bin 771 kişi artarak 252 bin 58 olduğu belirtildi. Açıklamada, Zonguldak’ın nüfusunun bin 174 kişi azalarak 588 bin 510, Bartın’ın nüfusunun bin 640 kişi artarak 203 bin 351 olduğu kaydedildi.