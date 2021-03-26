Karabük’ün iki ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Karabük’ün Eflani ve Ovacık ilçeleri yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, bazı araçlar yolda kaldı.

Karabük’ün Eflani ve Ovacık ilçeleri sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Ovacık ilçesinde kardan dolayı kontrolden çıkan otomobil kara saplanarak mahsur kaldı. Emre K. idaresindeki 67 ABA 247 plakalı Citroen marka otomobil, vatandaşların yardımına rağmen bulunduğu yerden çıkartılamayınca, traktörle çekilerek kurtarıldı.