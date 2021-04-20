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Karabük’ü mesken tutan leylekler için yiyecek bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri havaların soğuması nedeniyle zorunlu mola veren leylekler için yiyecek bıraktı.

KARABÜK 20.04.2021, 11:55
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Karabük’ü mesken tutan leylekler için yiyecek bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri havaların soğuması nedeniyle zorunlu mola veren leylekler için yiyecek bıraktı.

Havaların ısınmaya başladığı yerlere göç etmeye çalışan ve hava şartlarının etkisi nedeniyle 10 gün önce onlarca leylek Karabük’te mola vermişti. Belen Köyü Mahallesi’nde tarlaya yerleşen leylekler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı.
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