Karabük’ten Gaziantep’e yardım gönderildi

Karabük Valiliği koordinatörlüğünde Gaziantep’e yardımlar gönderildi.

Karabük Valiliği koordinatörlüğünde İl Özel İdare ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep’e 2 adet pick-up, 3 tır, 3 ekskavatör, 6 kamyon, 1 otobüs, 17 personel ile bölgedeki vatandaşlara yardım için gönderildi.