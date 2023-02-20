Karabük’ten deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremin ardından Karabük Valiliği koordinesinde bölgeye yardımlar girmeye devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-19 Şubat tarihlerinde deprem bölgesine 268 yardım aracı gönderildiği belirtildi. Açıklamada, deprem bölgesine; 523 palet su, 82.6 ton un, 476 palet temel gıda, 422 palet giyim, 26 palet tıbbi malzeme, 4 bin 815 adet battaniye, bin 240 adet çadır, 115 bin 850 adet ekmek, 2 bin 777 ster odun, 2 bin 482 adet yatak, 2 bin 500 adet oyuncak, 363 palet hijyen malzemesi, bin 879 adet ısıtıcı, 147 palet teknik malzeme, 30 ton yem, 2 adet seyyar mutfak, 6 adet konteyner, 15 adet mobil tuvalet gönderildiği bildirildi.