Karabük’teki 476 odalı bina üniversite yurdu olacak

AK Parti Karabük İl Başkanı Av.İsmail Altınöz, kentte 2020 yılında yapımı tamamlanan 476 odalı ve 1004 kişi kapasiteli yurt binasının Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’na üniversite yurdu olması için devrolma işlemlerinin başladığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Soğuksu Mahallesi’nde yaptırılan yurt binasının akıbetiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilere konuşan Altınöz, binanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığına devri ile ilgili işlemlere başlanıldığını ve binanın yapım durumuna uygun olarak üniversite öğrencilerinin kalacağı yurt olarak kullanılacağını açıkladı.

Her zaman Karabük için en güzel hizmetleri en etkili şekilde almaya gayret ettiklerini belirten Altınöz, “Şehrimizin sadece bir kesiminin değil tüm bölgelerinin eşit şekilde kalkınmasını ve gelişmesini arzuluyoruz. Bu doğrultuda Karabük Belediyesi’nden TOKİ’ye devrolan 1004 kişilik yurt binası Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kullanımına tahsis olunacaktır. Binamız yurt binası olmasının yanı sıra alt katları da Gençlik Merkezi olarak projelendirilip, hem öğrencilerimizin hem de hemşehrilerimizin kullanımına sunulacaktır” dedi.

Karabük’te hiçbir yatırımın heba olmayacağını ifade eden Altınöz, “Devletimizin parası, çalışması boşa gitmez. Karabükümüze ve Soğuksu Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve konunun çözümünde yardımcı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Gençlik Spor Bakan Yardımcılarımız Halis Yunus Ersöz’e ve Sinan Aksu’ya, TOKİ Yöneticilerine, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Altınöz beraberindeki heyet ile birlikte yurt binasını gezdi.