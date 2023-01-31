Karabük’te zincirleme trafik kazası

Karabük’te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 78 AAY 732 plakalı otomobil, Peyami Safa Caddesi üzerinde seyir halindeyken Peyami Safa Caddesi ile Orhan Gazi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta seyir halindeki E.A. yönetimindeki 78 AB 330 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savurulan 78 AB 330 plakalı otomobil, Orhan Gazi Caddesi üzerinde park halinde bulunan 78 AB 777, 57 AL 878 ve 06 UL 779 plakalı otomobillerde maddi hasara yol açtı.

Sürücü tespit edilemeyen 78 AAY 732 plakalı otomobil panikle olay yerinden kaçmak istediği esnada Fatih Doğan Gürel Sokak üzerinde park halinde bulunan 78 SV 987 plakalı otomobile çarptı.