Karabük’te yol çalışmalarında sona yaklaşıldı

Karabük’te iki ayrı noktada devam eden yol çalışmaları sona yaklaştı.

Karayolları tarafından yapımı devam eden KARDEMİR kavşağı ile Belediye tarafından yapımı süren Balıklarkayası battı çıktı kavşağındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile birlikte Kardemir kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Kardemir Kavşak Projesi ile DSİ tarafından ihalesi yapılan Araç Çayı Islah Projesi çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Gürel ve milletvekilleri, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.