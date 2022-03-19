Karabük’te yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 19.3 oranında arttı

TÜİK verilerine göre Karabük’te son 5 yılda yaşlı nüfus sayısı yüzde 19,3 oranında artarak 35 bin 359 kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 8,3 iken, 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Karabük’te ise yaşlı nüfus 2016 yılında 29 bin 629 kişi iken son beş yılda yüzde 19,3 artarak 2021 yılında 35 bin 359 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 12,2 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 14,2’ye yükseldi.

Zonguldak’ta ise yaşlı nüfus 2016 yılında 65 bin 532 kişi iken son beş yılda yüzde 26,2 artarak 2021 yılında 82 bin 704 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 11,0 iken, 2021 yılında yüzde 14,0’e yükseldi.

Bartın’da da yaşlı nüfus 2016 yılında 25 bin 286 kişi iken son beş yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 31 bin 348 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 13,1 iken, 2021 yılında yüzde 15,5’e yükseldi.