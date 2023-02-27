Karabük’te yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Karabük’te belediyeler tarafından 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 36 bin 574 metrekare olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2022 yılı dördüncü çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada Türkiye’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,1 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48,0 milyon metrekare olarak gerçekleştiği bildirildi.

Karabük’te belediyeler tarafından 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümünün 36 bin 574 metrekare olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, “Zonguldak’ta belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 179 bin 425 metrekare olarak gerçekleşti. Bartın’da belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 104 bin 872 metrekare olarak gerçekleşti” denildi.