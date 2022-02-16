banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!

Karabük’te vergi tahsilat oranı yüzde 211,7 olarak gerçekleşti

Karabük Defterdarı Osman Kocaş, 2021 yılında il genelinde vergi tahsilat oranının yüzde 211,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

KARABÜK 16.02.2022, 14:15
Karabük’te vergi tahsilat oranı yüzde 211,7 olarak gerçekleşti

Karabük Defterdarı Osman Kocaş, 2021 yılında il genelinde vergi tahsilat oranının yüzde 211,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş’dan 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kocaş, defterdarlığın gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2021 yılında bütçe geliri olarak 2 milyon 429 bin 308 TL tahakkuk gerçekleştiğini, 1 milyon 849 bin 161 TL tahsilat gerçekleştirildiğini, tahsilat oranı olarak ise yüzde 76 oranının yakalandığını kaydetti.

Vergi gelirleri olarak ise 2021 yılında 2 milyar 496 milyon 308 bin TL tahakkuk, 1 milyar 977 milyon 984 bin TL tahsilat gerçekleştirilerek tahsilat oranının yüzde 79.2 olduğu ifade eden Koçaş, “İlimizin son beş yıllık cari tahakkuk tahsilat değerlendirmesi yapıldığında yüzde 79,2 ortalama oranı ile defterdarlık ortalaması olan yüzde 74,5 oranının üstünde olduğu görüldü. Ayrıca 2017, 2019, 2021 yılları kaynak tabanlı tahsilat hedef-gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde yüzde 59,6 ortalama ile defterdarlık ortalaması olan yüzde 48,0 oranının üstünde olduğu görülüyor” dedi.

Karabük Defterdarlığı için merkez ve ilçeler olarak 2021 yılında vergi tahsilatında konulan hedefin 934 milyon 425 bin TL olarak belirlendiği, merkez ve ilçeler olarak Karabük Vergi Dairesi için konulan hedef 878 milyon 607 bin 229 TL, tahsilat gerçekleşmesi ise 1 milyar 770 milyon 590 bin TL olarak gerçekleşerek tahsilat hedefinin yüzde 234 olduğunu kaydeden Kocaş, "Safranbolu Vergi Dairesinin tahsilat hedefinin yüzde 107,2, Eskipazar Mal Müdürlüğünün yüzde 125,5, Eflani Mal Müdürlüğünün yüzde 91,9, Yenice Mal Müdürlüğünün yüzde 113,3 ve Ovacık Mal Müdürlüğünün ise tahsilat oranın yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. İl geneli olarak yüzde 211,7 tahsilat oranı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan vergi denetimleri hakkında da bilgiler veren Koçaş, 7326 sayılı bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa hakkında da bilgi verdi.

Koçaş, toplam yapılandırılacak miktarın 445 milyon 68 bin 890 TL olduğunu, toplam yapılandırılan kamu alacaklarının 233 milyon 124 bin 244 TL olduğunu, yapılan tahsilatın ise 57 milyon 754 bin 51 TL olduğunu, dolayısıyla yapılandırma başvuru oranının yüzde 52, yapılandırılan alacaklarda da tahsilat oranının yüzde 25 olduğunu dile getirdi.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11