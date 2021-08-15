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Karabük’te vakaların artmasına rağmen köçek parayı ağzıyla aldı
Karabük’te bir düğünde oynayan iki köçekten biri son günlerde yeniden artan korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alması şaşırttı.
KARABÜK 15.08.2021, 16:48
Karabük’te bir düğünde oynayan iki köçekten biri son günlerde yeniden artan korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alması şaşırttı.
Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Köyünde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket pes dedirtti.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısının artış gösterdiği kentte gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Diğer köçeğinde yerde kalan paraları takla atarak aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.