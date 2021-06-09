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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARABÜK 09.06.2021, 13:00
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Narkotik köpeği Radar’ın da yer aldığı operasyonda 3 şüphelinin üzerinde 163 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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