Son Dakika
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İranlı mevkidaşından Rusya’ya silah sevkiyatını durdurmasını talep etti
Karabük’te UMKE İl Tatbikat ve Eğitim Kampı tamamlandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde UMKE personellerine yönelik 2 gece 3 gün süren İl Tatbikat ve Eğitim Kampı tamamlandı.
KARABÜK 28.10.2022, 22:24
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde UMKE personellerine yönelik 2 gece 3 gün süren İl Tatbikat ve Eğitim Kampı tamamlandı.
Ahmetusta mevkisinde gerçekleştirilen kamptaKarabükUMKEgönüllülerine temel yaşam desteği, triyaj, doğru hasta taşıma teknikleri, ezilme sendromunda hastaya yaklaşım, multiple travma konularında teorik eğitimler verildi.
Kamp sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı ile Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Züleyha Alaçamlı Aslan tarafından UMKE personellerine Katılımcı Belgesi takdim edildi.
2 gece 3 gün süren kampa 30 kişi katılım sağladı.