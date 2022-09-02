Karabük’te üç köyde imar planı uygulaması

Karabük’te, eylül ayı İl Genel Meclisi toplantılarının 2. Birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, İl Genel Meclisinin gündeminde olan Yazıköy, Bulak, Bostanbükü ve Gayza köylerinde imar planının yapılması hususu görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, alınan kararın akabinde yaptığı konuşmada "Yazıköy, Bulak, Bostanbükü ve Gayza köylerimizde fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlama, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekansal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olacak şekilde planlama yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ilgili köylerde Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılması karara bağlanmıştır. İlk olarak imar planı çalışmalarımıza doğalgazın gelmesi için Yazıköy köyümüzden başlayacağız. Ardından diğer köylerimizde imar planı çalışmalarımıza ivedi bir şekilde başlayacağız. Köylerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.