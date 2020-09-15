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Karabük’te TYP başvuruları başladı
KARABÜK’TE TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA ALINACAK OLAN 425 TEMİZLİK VE 99 GÜVENLİKÇİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 524 GEÇİCİ PERSONEL İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.
KARABÜK 15.09.2020, 12:19
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Karabük’te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak olan 425 temizlik ve 99 güvenlikçi olmak üzere toplamda 524 geçici personel için başvurular başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanaatleri ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda Karabük adına açılan 524 kişilik TYP başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular İŞKUR E-Şube üzerinden ve Alo 170 üzerinden alınırken, Covid-19 tedbirleri kapsamında kurum üzerinden başvuru yapılamayacak.
19 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan başvuruların ardından 23 Eylül 2020 tarihinde noter kurası çekilecek olup, kurada asil olarak seçilenler 01 Ekim 2020 tarihinde belirtilen okullarda çalışmaya başladı.
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