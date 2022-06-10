banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Karabük’te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi’ne yükselme maçları başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi’ne yükselme müsabakaları Karabük’te başladı.

KARABÜK 10.06.2022, 16:40
Karabük’te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi’ne yükselme maçları başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi’ne yükselme müsabakaları Karabük’te başladı.

Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu’nda İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Ligi’nden 7 takımın katıldığı müsabakalar, Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü-Çerkezköy Sessizler Spor Kulübü maçıyla başladı.

Karşılaşmayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, kulüp yöneticileri ve sporseverler karşılaşmayı takip etti.

Oynanacak maçların ardından 2 takım İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi’ne yükselme sevinci yaşayacak. Müsabakalar 12 Haziran’da sona erecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu