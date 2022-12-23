Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 539 oldu

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Kasım ayında 171 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu kara taşıtları sayısı 42 bin 90’ı otomobil olmak üzere 69 bin 539 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2022 yılı Kasım ayında 122 bin 837 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 14 milyon 213 bin 13’ü otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 349 bin 156 olarak gerçekleşti.

Karabük’te ise Ekim ayında 69 bin 444 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı son 1 ayda 95 artışla Kasım sonu itibari 69 bin 539’a yükseldi.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 69 bin 539 araçtan; 42 bin 90’ı otomobil olurken, 9 bin 919’u kamyonet, 3 bin 183’ü kamyon, 5 bin 693’ü motosiklet, bin 586’sı minibüs, 541’i otobüs, 6 bin 238’i traktör ve 289’u da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.