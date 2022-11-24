Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 444 oldu

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Ekim ayında 156 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu kara taşıtları sayısı 42 bin 98’i otomobil olmak üzere 69 bin 444 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2022 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2022 yılı Ekim ayında 102 bin 403 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 14 milyon 157 bin 691’i otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 229 bin 1 olarak gerçekleşti.

Karabük’te ise Eylül ayında 346 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı son 1 ayda 98 artışla Ekim sonu itibari 69 bin 444’e yükseldi.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 69 bin 444 araçtan; 42 bin 98’i otomobil olurken, 9 bin 912’si kamyonet, 3 bin 172’si kamyon, 5 bin 620’si motosiklet, bin 591’i minibüs, 546’sı otobüs, 6 bin 218’i traktör ve 287’si de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.