Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 346 oldu

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Eylül ayında 168 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu kara taşıtları sayısı 42 bin 111’i otomobil olmak üzere 69 346 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2022 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2022 yılı Eylül ayında 102 bin 506 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 14 milyon 113 bin 925’i otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 129 bin 4 olarak gerçekleşti.

Karabük’te ise Ağustos ayında 69 bin 200 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı son 1 ayda 149 artışla Eylül sonu itibari 69 bin 346’ya yükseldi.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 69 bin 346 araçtan; 42 bin 111’i otomobil olurken, 9 bin 898’i kamyonet, 3 bin 156’sı kamyon, 5 bin 548’i motosiklet, bin 601’i minibüs, 545’i otobüs, 6 bin 200’ü traktör ve 287’si de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.